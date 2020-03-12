Март 12th, 2020

Британские ученые заплатят по £3,5 тысячи людям, которые добровольно заразятся коронавирусом





Лондонская лаборатория инновационного центра Queen Mary BioEnterprises, принадлежащая компании Hvivo, планирует заплатить по 3,5 тысячи фунтов стерлингов (более 4,5 тысячи долларов) каждому из 24 добровольцев, которые согласятся, чтобы их заразили коронавирусом (штаммы 0C43 и 229E). Цель эксперимента — разработка и испытания вакцины против SARS-CoV-2, вызывающего заболевание Covid-19, пишет New York Post.



Представители компании объясняют, что штаммы, которые введут участникам тестов, считаются не такими опасными: они вызывают легкие респираторные симптомы. В ходе исследования 24 испытуемых поместят на двухнедельный карантин, они будут придерживаться специальной диеты, не смогут заниматься физическими упражнениями и не будут контактировать с другими людьми. Кроме того, добровольцы пройдут серию обследований, сдадут анализы крови, у них возьмут мазки из носа, а медперсонал соберет всю одежду и белье, на которых останутся микробы зараженных. После этого им будут давать новые или уже существующие вакцины, а врачи проанализируют реакцию.



Ранее британское правительство выделило 26 миллионов долларов на разработку вакцины против коронавируса, от которого, по последним данным, скончались более четырех тысяч человек во всем мире. Число зараженных превысило отметку в 114 тысяч, еще 63,9 тысячи пациентов выздоровели.