Больше 100 не собираться: новые ограничения и указания для Израиля

Новые рекомендации для населения
Целью новых правил является снижение вероятности заражения и предотвращение распространения заболевания в Израиле. В дополнение к строгому соблюдению личной гигиены и гигиены окружающей среды необходимо проявлять осторожность и избегать многолюдных мест.
• По возможности не следует собирать большие группы людей в одном месте. Если мероприятие все-таки проводится, необходимо сократить число его участников, насколько это возможно. В любом случае, оно не должно превышать 100 человек.
Из-за сложности соблюдения этого принципа и с целью обеспечения нормальной жизни в Израиле будут установлены исключения.
*Проведение частных мероприятий, таких как свадьбы, бар-мицвы и праздники, – до 100 человек.
• Министерство здравоохранения обсудит с Советом по высшему образованию возможность открытия учебного года в формате дистанционного, а не фронтального обучения.
• Образовательные учреждения (исключая академические), предприятия и организации могут продолжать функционировать в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и других релевантных органов.
• Медицинскому персоналу, занимающемуся лечением пациентов, разрешено собираться только в рабочих целях, группами не более 15 человек.
• Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Если в них участвуют игроки или судьи из-за рубежа, следует придерживаться инструкций Министерства здравоохранения, касающихся спортивной сферы.
• На ответственности магазинов и торговых центров — стараться не допускать большого скопления людей и регулировать наплыв посетителей в реальном времени. А посетители магазинов и торговых центров должны сохранять разумную дистанцию с другими людьми.
• В рамках подготовки к следующим шагам по предотвращению распространения вируса работодатели должны максимально подготовиться и подготовить своих сотрудников к дистанционной работе.
Дополнительно:
• Все люди с температурой 38 градусов и выше и респираторными симптомами (кашлем или одышкой) обязаны находиться в домашнем карантине до окончания двух дней с момента стабилизации температуры, вне зависимости от проведения теста на коронавирус, и вести себя как обычно в таких ситуациях.
Эяль Басон,
пресс-секретарь Министерства здравоохранения
Сегодня же ВОЗ признала распространение коронавируса по планете пандемией, то есть эпидемией мирового масштаба. «Мы очень озабочены скоростью распространения вируса, его агрессивностью и тревожным уровнем бездействия. Поэтиому мы пришли к выводу, что COVID19 может быть охарактеризован как пандемия», — заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.
Биньямин Нетаниягу сказал на пресс-конференции, что до сих пор правительство в основном занималось усилением контроля за границами страны, и теперь пришло время ужесточить правила поведения граждан внутри. Он сказал, что беседовал с министром здравоохранения США, и она похвалила меры, оперативно принятые в Израиле. «Благодаря этому ситуация в Израиле такая, как она есть сегодня», — подчеркнул Нетаниягу.
Вместе с тем государство не накладывает ограничений на работу школ и общественного транспорта. Гендиректор минздрава сказал на пресс-конференции, что в министерстве пока не видят причин для закрытия школ и общественного транспорта, и они продолжат работать в обычном режиме.
По данным на 19:00 11 марта, в стране зарегистрировано 85 случаев заражения. Домашнему карантину подверглись 41.317 израильтян, 31.167 человек находятся на карантине в данный момент.
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