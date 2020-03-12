 
 
Март 12th, 2020

Белла Хадид обнажила грудь.

белла хадид2Белла Хадид-супермодель палестинского происхождения.

Ее карьера началась в августе 2014 года, когда Белла заключила контракт с IMG Models. За относительно недолгое время в модельном бизнесе Хадид достигла серьезных успехов. Манекенщица участвовала в показах коллекций Desigual, Tom Ford.

Затем были фотосессии и обложки многих известных глянцевых журналов, среди которых Bazaar и Fashion Book. В 2015 году юная модель была удостоена премии «Звездный прорыв». После удачного старта Беллу начали приглашать в телешоу и на съемки в клипы.

Сейчас Белла -одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей. Она активно ведет свой блог и постоянно радует поклонников новыми подробностями своей жизни.

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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