Март 12th, 2020

Белла Хадид обнажила грудь.

Белла Хадид-супермодель палестинского происхождения.

Ее карьера началась в августе 2014 года, когда Белла заключила контракт с IMG Models. За относительно недолгое время в модельном бизнесе Хадид достигла серьезных успехов. Манекенщица участвовала в показах коллекций Desigual, Tom Ford.

Затем были фотосессии и обложки многих известных глянцевых журналов, среди которых Bazaar и Fashion Book. В 2015 году юная модель была удостоена премии «Звездный прорыв». После удачного старта Беллу начали приглашать в телешоу и на съемки в клипы.

Сейчас Белла -одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей. Она активно ведет свой блог и постоянно радует поклонников новыми подробностями своей жизни.