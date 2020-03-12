Март 12th, 2020

Астрономы обнаружили в солнечной системе гигантское «кладбище планет»

Астрономы обнаружили в солнечной системе гигантское «кладбище планет» - место куда сваливаются со временем все карликовые и малые планеты.

Астрономы обнаружили за орбитой Нептуна 139 карликовых планет. Все они расположены на окраине Солнечной системы, говорится в исследовании ученых из Пенсильванского университета, опубликованном в журнале Astrophysical Journal Supplement Series.

Ученым уже известно несколько десятков карликовых планет за орбитой Нептуна и Плутона, а особенности их орбит указывают на существование на окраинах Солнечной системы девятой планет (планеты X), обнаружить которую ученым до сих пор не удавалось.

В ходе нового исследования астрономы проанализировали снимки, сделанные на 440-мегапиксельную камеру DECam за первые четыре года работы. Изначально инструмент был создан для поисков следов темной материи, однако исследователи решили использовать ее для определения местоположения планеты X.

«Наша камера DECam была создана не для поисков планет, а изучения темной энергии. Тем не менее, благодаря огромной чувствительности и глубине покрытия это очень удобный инструмент для поисков объектов за орбитой Нептуна.» — заявил Гэри Бернштейн, ведущий автор исследвоания

Анализ снимков позволил ученым составить каталог из 22 млн возможных кандидатов на роль малых небесных тел и планет внутри Солнечной системы. Более подробное изучение показало, что 139 из них действительно являются карликовыми планетами, а не астероидами или спутниками.

Их изучение поможет ученым уточнить положение потенциально существующей девятой планеты и повысить вероятность ее открытия, говорится в сообщении авторов исследования.