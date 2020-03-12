Март 12th, 2020

Аналитик, предсказавший кризис 2008 года, прогнозирует более мощный обвал экономики

Аналитик Джесси Коломбо, который предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, заявил о грядущем более мощном обвале рынков. На мировых рынках должны лопнуть несколько финансовых пузырей, пишет The Independent.

По мнению Коломбо, коронавирус не является первопричиной предстоящего краха, но может стать спусковым крючком. Аналитик заявил, что мировая экономика еще до первых новостей о новой инфекции двигалась в сторону рецессии. В понедельник, 9 марта рынки рухнули, так как инвесторы пытались «разгрузить» акции из-за опасений нестабильности, вызванной коронавирусом и войной цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией. Однако основная причина происходящего глубже.

Еще в июне 2019 года Коломбо рассказал, что более чем на двух десятков рынков формируются новые финансовые «пузыри». Это европейская недвижимость, акции США, доходы домохозяйств США, корпоративный долг, кредиты за счет заемных средств, студенческие кредиты и автокредиты в США, технологические стартапы и сланцы. Одним из крупнейших является кредитный пузырь в Китае, в значительной степени обусловленный расходами на инфраструктуру. Все эти инструменты способствовали восстановлению мировой экономики в последние 12 лет. «Это иллюзия экономического восстановления, вызванного инфляцией экономических пузырей», — заявил аналитик, предупредив, что все эти финансовые «пузыри» готовы лопнуть.

Новый экономический кризис будет намного сильнее, чем в 2008 году. «Каким бы плохим ни был 2008 год, будущее будет еще хуже, потому что сейчас намного больше долгов — почти 100 триллионов долларов новых долгов», — пояснил Коломбо.