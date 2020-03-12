Март 12th, 2020

Александра Грант рассказала когда выйдет замуж за Киану Ривза

Долгое время Киану Ривз появлялся перед камерами один, и все считали, что он действительно выбрал одиночество. «Грустный Киану» и «бойфренд интернета» — так часто называли его в сети, но не теперь. В ноябре прошлого года 55-летний голливудский актер вывел за руку на публику 46-летнюю художницу Александру Грант, и мир узнал, что Ривз вовсе не одинок, причем уже долгое время. С тех пор к спутнице голливудской звезды приковано повышенное внимание, а она относится к этому с улыбкой. В новом интервью Vogue Грант прокомментировала свои отношения с Ривзом, рассказала о начале романа и разрушении стереотипов.

Александра Грант и Киану Ривз

В сети на первый выход пары в свет отреагировали по-разному. Не обошлось и без эйджистских комментариев: Александра почти ровесница Киану, и некоторых его поклонников этот факт удивил. Грант с иронией относится к подобным замечаниям.

У меня седые волосы и рост 1 метр 84 сантиметра. Так что если говорить о соответствии каким-то идеалам и эталонам… Если бы я хотела выглядеть как Ким Кардашьян, мне пришлось бы сделать операцию по укорачиванию ног, — сказала Александра.

Она и Киану вместе управляют делами издательства X Artists’ Books. Совместная работа их, похоже, и сблизила. В 2011 году они выпустили свою первую книгу «Ода счастью» (Ode to Happiness), ироничное руководство по выходу из депрессии, в котором текст Ривза проиллюстрирован рисунками Грант.

Книга была моим сюрпризом для Киану, задумывалась как личный подарок. Все наши друзья, сидевшие в комнате, захихикали, когда я подарила ему экземпляр. Они сказали: «Пожалуйста, опубликуйте это!». Так мы попали в издательский бизнес, — рассказала Александра в интервью.

Полиграфия не единственное ее увлечение: Грант занимается творчеством, устраивает выставки… Она очень общительный человек, обожающий быть в гуще событий и среди людей. Узнав, что Александра семь раз была подружкой невесты на свадьбах, сам собой возник вопрос об их с Киану планах пожениться, тем более что слухи о помолвке уже появились.

За бокалом вина я бы с удовольствием рассказала вам. Любовь на всех уровнях очень важна для меня. Не верю, что изоляция — правильный путь. Бывают периоды уединения, которые нужны мне как художнику, но при этом я очень ценю пребывание в отношениях, — ответила Грант.

Александра также прокомментировала ажиотаж вокруг ее цвета волос: в сети до сих пор обсуждают нежелание Грант закрашивать седину и стремиться выглядеть моложе.