Март 12th, 2020

Актеры Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились коронавирусом

Американский актер Том Хэнкс объявил, что вместе со своей супругой, актрисой Ритой Уилсон заразился коронавирусной инфекцией в Австралии.

Пара прибыла в эту страну для съемок фильма, посвященного певцу Элвису Пресли.

«Рита и я находимся в Австралии. Мы почувствовали усталость, как если бы у нас была простуда, а также боли в теле. У Риты то появлялся, то проходил озноб, а также небольшой жар. Как и положено сейчас в мире, мы прошли тест на коронавирус, и результат оказался положительным», — написал Хэнкс в твиттере, приложив к сообщению фотографию резиновой перчатки в мусорной корзине.

Он пообещал, что супруги будут следовать медицинским инструкциям и находиться в изоляции под наблюдением врачей столько, сколько потребуется.