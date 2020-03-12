Март 12th, 2020 11 интересных фактов о коронавирусе Недавно Китай посетила делегация WHO (Всемирной организации здравоохранения) — 25 человек во главе с руководителем Американского Национального Института Здоровья. Посетили они 5 больших городов, написали отчет и дали пресс-конференцию. Вот некоторые факты из отчёта.



1. 80% заразившихся болеют в очень мягкой форме (как простой ОРЗ) в течение 2 недель. 15% болеют серьезно, и чтобы помочь им дышать — нужен высококонцентрированный кислород. 5% болеют тяжело, и им нужны аппараты искусственной вентиляции легких. Эти 15% и 5% болеют 3−6 недель.



2. В Китае научились делать тесты, которые дают результат в течение дня. Сейчас они производят 1,6 миллионов тестов в неделю и постоянно увеличивают производство. Теперь по правилам каждый, кто приходит к доктору с жалобой на простуду, обязан протестироваться на коронавирус.



3. Практически все зараженные имеют симптомы — случаи, когда человек заражен, но с ним вообще ничего не происходит — невероятно редки. Чаще всего симптомы появляются в следующие 1−3 дня.

4. Самые «популярные» симптомы — это жар/температура (88%) и сухой кашель (68%). Потом идут слабость (38%) и кашель с выделением мокроты (33%). Если у вас насморк или просто течет из носа — это точно не коронавирус.



5. Смертность: в Китае пока что умерло 3,4% от заразившихся. в начале никто не понимал, что происходит и как лечить, да и не было аппаратуры для дыхания и вентиляции, поэтому умерло больше людей. Теперь уже есть новая статистика и лечебные протоколы смертность составляет 0,5−1%.



6. Нагрузка на больницы: 20% заразившихся в Китае нуждались в лечении в течение нескольких недель. В Китае количество больничных коек составляет 0,4% от населения (то есть одновременно лежать в больнице могут 4 из каждых 1000 человек). Понятно, что многие из этих коек уже кем-то заняты. Поэтому новый вирус — это огромная нагрузка на систему здравоохранения. В других странах по-разному. В Японии, например, 1,3% коек, в Италии 0,3%.



7. Если у человека есть другая серьезная болезнь (проблемы с сердцем, рак, диабет, высокое давление, астма), то смертность повышается в разы. (ib: Напомню, что в Украине 12 млн пациентов на учёте с гипертонией и др.сердечно-сосудистыми заболеваниями (+ 4 млн. просто не обращаются к врачам), 1,3 млн диабетиков (+50% не выявленных), 250 тыс астматиков + другие описанные в группе риска болезни).



8. Чем вы младше, тем меньше шансов умереть. причем в десятки раз. Пока что нет случаев смерти у детей до 10 лет. У женщин почему-то смертность примерно в 2 раза меньше, чем у мужчин. Есть уже 9 женщин, которые родили, будучи зараженными. Ни в одном случае вирус не передался ребенку.



9. Количество зараженных в Китае падает и серьезно каждую неделю. И тут играют роль два фактора — полностью изолированная провинция Хубэй (такое, конечно, можно сделать только в авторитарной стране). И полное интервьюирование всех зараженных людей для установления их контактов. Только в Ухане 1800 команд, каждая из минимум 5-ти человек, которые делают только это. Также и по другим провинциям. Находят 99% контактов и всех тестируют на вирус.



10. Важно: если человек имел прямой контакт с зараженным — вероятность его заражения пока оценивается в 1−5%.



11. Комиссия ВОЗ отметила выдающиеся усилия и результаты китайских властей и врачей в обнаружении, лечении, а главное — сдерживании распространения вируса. Также комиссия отметила, что большинство других стран и близко не готовы ответить на эпидемию так, как это делает Китай.



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