 
 
Март 11th, 2020

Жесткие экстренные меры по локализации вируса принесли плоды в Южной Корее

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Жесткие экстренные меры по локализации вируса принесли плоды — по заявлению местных СМИ эпидемию удалось приостановить.

Вспышка коронавируса в Южной Корее остановлена ценой невероятной мобилизации медицины и госаппарата. В стране развернули 100 (сто) лабораторий по анализу СОVID-19, например в России такая лаборатория есть в количестве 1 (одна) штука, в Новосибирске

Корейцы делали (и делают) тесты по 13 000 в день (по числу тестов на миллион населения — это круче всех стран в мире). В том числе и экспресс-тесты, которые люди могут пройти, не покидая машины

Category: Мир, Новости ﻿
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