Март 11th, 2020

Всплыли настоящие причины развода Джигана и Самойловой.

Недавно рухнул еще один миф о ,казалось бы,такой идеальной семье Джигана и Самойловой.

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова сбежала от мужа из США. Девушка изъявила желание покинуть США и вернуться на родину.

Пользователи Интернета предполагают, что причинами внезапного отъезда послужило чрезмерное употребление Джиганом алкоголя и наркотиков. Недавно рэпер общался с фанатами в Сети, находясь в состоянии опьянения. Артист матерился в присутствии детей и попросил дочь сходить за добавкой спиртного.

Напомним, недавно у музыканта и его жены появился четвертый ребенок. Позже супруги сделали восьмидневному сыну Давиду обрезание.

Ранее Джиган устроил разборки из-за наркотиков с коллегой по музыкальному цеху, рэпером Гуфом. Во время онлайн-трансляции Джиган назвал Гуфа «сторчавшимся наркоманом» и озвучил угрозы в адрес близких, предостерегая их от употребления запрещенных веществ. Гуф выложил ответ в «сториз» Instagram. По его словам, глупо делать выпады на него, а потом просить «дорожку» или «косячок» в клубе.