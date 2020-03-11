Март 11th, 2020

Врачи назвали популярные продукты, вызывающие головную боль





Медики назвали ряд часто употребляемых продуктов, которые могут спровоцировать головную боль.

Под раздачу первыми попали в список напитки, в составе которого есть кофеин — чай, кофе, кола и другие. Так они провели один эксперимент, который это успешно доказал. Так они пригласили людей, которые жалуются на частые головные боли и при этом употребляют в своем рационе вышеперечисленные продукты.





Ученые попросили их полностью. Отказаться от них в течении нескольких месяцев. В результате 92% людей отметили, что они стали ощущать головную боль намного реже, чем раньше.



Еще одним фактором, провоцирующим головную боль является аминокислота тирамин. Она появляется в период созревания продуктов, насыщенных белками. В частности речь идет в большей степени о различных сортах сыр: чеддер, бри, горгонзолу, пармезан, моцареллу, голубой сыр. Другие виды эксперты не перечислили, хотя мы подозреваем, что речь шла обо всех. Поскольку технологии приготовление и состав многих сыров очень похожи.



Не могли обойти стороной ученые и алкогольные напитки. Так в список самых больших провокаторов головной боли вошли красное вино, виски, шампанское и пиво. Они также отметили, что некоторым даже в умеренных количествах не стоит употреблять эти напитки. Если у вас, конечно же, есть проблемы с болями в голове.



В список продуктов, которые следует есть с осторожностью, попали шоколад, консервированная еда с глутаматом натрия, переработанное мясо и пересоленная пища. Именно в этих продуктах содержится большое количество вредных нитратов, которые провоцируют болевые ощущения в голове.



Напомним, что ученые недаво рассказали, чем полезны разные виды сыров. Оказалось они способны уберечь от многих болезней. акже медики рассказали, кому противопоказано есть этот продукт вообще.