Март 11th, 2020

Впервые уровень жизни в Украине превысил уровень в России из-за падения цен на нефть

Впервые уровень жизни в Украине превысил уровень в России. Это несложно проверить, если воспользоваться объективными данными статистики.

В феврале 2020 года средняя зарплата в России составляла примерно 36150 рублей. В Украине на этот же момент средняя зарплата составляла около 10700 гривен. В связи с резким падением рубля в начале марта до 73 по отношению к доллару США, зарплата в России в долларовом эквиваленте составляет теперь не более 495 долларов США. Зарплата в Украине по текущему курсу составляет около 418 долларов США. Казалось бы в России выше, но есть еще один показатель — Индекс потребительских цен . Согласно ним, в России цена на товары и услуги в среднем выше в 1,2 раза. То есть фактически на сегодня, если пересчитать по ценовому паритету в России реальная зарплата — 412 долларов, что ниже чем в Украине на 6 долларов.

Вот так выглядит цена санкций и ведения трех (!) как любят говорить в России «маленьких победоносных» войн . Не смотря на то, что еще несколько лет назад Россия была более благополучной страной, сейчас она скатывается в яму тотальной бедности. Украина же, не смотря на сложности в руководстве страной с 2019 года и ведение тяжелой войны против России на Донбассе постепенно обгоняет это тоталитарное государство.

Виктор Шевчук