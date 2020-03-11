Март 11th, 2020

Виды масел для автомобиля

Моторное масло играет важную роль, влияющую на работу двигателя. Детали ДВС испытывают постоянную нагрузку, а масло позволяет избежать сухого трения и преждевременного износа деталей за счет охлаждения поверхностей и формирования защитной пленки. Кроме того, масло выполняет моющую функцию. Ассортимент моторных масел достаточно широк, поэтому нужно знать, по каким критериям выбирать смазочную жидкость для конкретного автомобиля.

Французский бренд Motul поставляет на мировой рынок масло мотюль, которое не знает себе равных по качеству и долгое время не требует замены. Motul предлагает минеральное, синтетическое и полусинтетическое моторные масла. Основа везде одинаковая — масляная, а в нее добавляются различные присадки, чтобы обеспечить необходимые эксплуатационные свойства и характеристики.

Минеральное

Считается натуральным продуктом, который получают из нефти путем переработки, очистки. Технология является простой, поэтому цена минерального масла ниже, чем синтетического. Минеральная смазка формирует устойчивую пленку, деликатно очищает детали от загрязнений. В составе «минералки», как и в других маслах, содержится пакет активных присадок, улучшающих ее характеристики, защищающих двигатель от коррозии и т.д.

Но в минеральной основе присадки быстрее вырабатываются и сгорают, поэтому масло меняется гораздо чаще, чем синтетика и полусинтетика, в среднем, каждые 3-5 тысяч км. А главным недостатком минеральной смазки считается изменение ее вязкости при пониженных температурах, в сильный мороз она может просто застыть в двигателе.

Синтетическое

Такое масло является химически синтезированным продуктом по сложной технологии на молекулярном уровне. За счет этого цена на синтетические масла гораздо выше, чем на минеральные. Эксплуатационные свойства «синтетики» сохраняются на протяжении длительного срока, она не боится низких и высоких температур, сохраняя все свои характеристики в неизменном виде. При хорошо подобранном масле экономится топливо и снижается уровень выхлопных газов, предотвращается износ двигателя.

Замена потребуется через 10-12 тысяч км.

Полусинтетическое

Как видно из названия, данное масло получается из смеси «минералки» и «синтетики». Пропорции обычно составляют 70:30 или 50:50. Полусинтетические масла более стабильны и их следует предпочесть для автомобиля с большим пробегом. Также этот вид масла рекомендовано применять в теплых регионах и в жаркую погоду. Полусинтетика отлично ведет себя при запуске холодного мотора, оптимальна для применения в турбированных силовых установках.

Замена масла рекомендована каждые 8-12 тысяч км.

Для всех видов масел интервал замены корректируется в одну или другую сторону, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.