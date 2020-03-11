Март 11th, 2020

В янтаре нашли самого маленького в истории динозавра

Китайские палеонтологи обнаружили самого маленького из ныне известных динозавров, сообщается в Nature. Животное, которое получило латинское название Oculudentavis khaungraae за крупные глазницы и заметные зубы, внешне напоминало колибри, было активно в светлое время суток и, предположительно, питалось беспозвоночными.

Чаще всего останки динозавров и других животных, которые находят палеонтологи, имеют внушительные размеры. Это не означает, что в доисторические времена не было мелкой фауны. Но останки небольших организмов быстрее разлагаются, поэтому у них меньше шансов попасть в условия, где они смогут храниться многие миллионы лет.

Впрочем, существует достаточно инертная среда, способная сохранить даже очень мелкие объекты такими, какими они были при жизни. Это окаменевшая смола хвойных деревьев — янтарь. Смолу хвойные выделяют при повреждениях, она липкая, когда свежая, и в ней могут увязнуть насекомые, прочие беспозвоночные, а порой и мелкие позвоночные.

Одно из крупнейших месторождений янтаря расположено на севере Мьянмы. Эти залежи окаменевшей смолы имеют возраст примерно 99 миллионов лет. В образцах бирманского янтаря сотрудники Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук во главе с Цзинмай О’Коннор (Jingmai O’Connor) обнаружили пернатую голову похожего на птицу животного.

Кусок янтаря с черепом Oculudentavis Lida Xing Поделиться



Образец подвергли компьютерной томографии и таким образом определили размеры и строение находки. Длина черепа неизвестного вида составила всего 7,1 миллиметра, а длина головы с клювом не достигала и двух сантиметров. Это позволяет предположить, что по длине тела животное сходно с колибри-пчелкой, самой мелкой из современных птиц (чуть меньше 6 сантиметров).

Животное имело клюв, похожий на клюв колибри. Однако на нем были расположены острые зубы (примерно по 30 на каждой челюсти), что для современных птиц — редкость. Поэтому авторы предположили, что это динозавр не из группы птиц. Глаза этого динозавра, судя по размеру глазниц, были крупными. Но при этом наружу они открываются небольшими отверстиями, поэтому зрачки животного, вероятно, пропускали мало света — явный признак дневного образа жизни.

За сочетание острых зубов, крупных глаз и перьев палеонтологи дали находке латинское название Oculudentavis — в вольном переводе «глазастая и зубастая птица». Ученые предполагают, что окулудентавис охотился на мелких беспозвоночных, в числе которых почти наверняка были летающие насекомые. Однако, в отличие от многих хищников, он не обладал бинокулярным зрением, так как глаза у него располагались по бокам черепа, а не спереди.

На данный момент окулудентавис — самый мелкий известный динозавр. Без янтаря о его существовании, вероятно, люди никогда бы не узнали. При этом он жил в то же время, что и очень крупные динозавры, и занимал уникальную экологическую нишу. Аналогов ей, по сути, нет и сейчас, так как современные рептилии не летают, а птицы размером с колибри питаются нектаром, так как зубов у них нет.

Изучение Oculudentavis khaungraae еще не завершено и Цзинмай О’Коннор надеется, что в ближайшие годы появятся новые методы, еще более информативные, чем компьютерная томография, и позволят узнать больше о биохимии этого динозавра, не разрушая образец.



Янтарь из Мьянмы — богатый источник уникальных палеонтологических находок.