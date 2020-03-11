Март 11th, 2020

В Украине ввели карантин.

Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантин. Он введен на три недели, с 12 марта, и продлится до 3 апреля.

Во время карантина предусматривается следующее:

закрытие учебных заведений

запрещение массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (которые могут без зрителей происходить, и культурных мероприятий. Заседание Верховной Рады оставили)

закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Правительство выделило также 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний. Сейчас, как заявил министр здравоохранения, в наличии в стране есть 15 млн медицинских масок. Также до 1 июня запретят экспорт товаров противоэпидемического назначения.