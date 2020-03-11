Март 11th, 2020

В США проверили тактическую гиперзвуковую ракету на точность

Американская компания Lockheed Martin провела вторые летные испытания перспективной тактической гиперзвуковой ракеты PrSM (Precision Strike Missile, высокоточная ракета). Согласно сообщению компании, целью этих испытаний была проверка точности нового боеприпаса, надежности работы его бортовых систем, а также оценка могущества боевой части ракеты.

Новая гиперзвуковая ракета разрабатывается в качестве замены устаревшим боеприпасам оперативно-тактических комплексов ATACMS, которые в настоящее время оснащаются ракетами с кассетными боевыми частями. Кроме того, военные рассматривают и возможность использования нового боеприпаса на реактивных системах залпового огня M270A1 MLRS и M142 HIMARS.

Запуск ракеты PrSM комплексом HIMARS

Ракеты комплексов ATACMS способны выполнять полеты на скорости около 3 чисел Маха. Эти боеприпасы планируется заменить в рамках программы постепенного отказа от кассетных боеприпасов. Новая ракета PrSM сможет выполнять полеты на скорости более 5 чисел Маха и на первом этапе поражать цели на дальности до 499 километров. Позднее дальность боеприпаса увеличат.

Новые испытания PrSM состоялись на полигоне «Уайт Сэндз» в Нью-Мексико. Во время проверок ракета пролетела до цели около 180 километров и успешно поразила ее. Разработчики заявили, что попадание было точным, однако конкретные данные не раскрывают. Запуск ракеты был произведен с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS.