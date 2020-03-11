В честь Леди Гаги назвали новый вид жуков (фото)

Ученый решил назвать горбаток в честь Леди Гаги из-за «их безумных рогов и чокнутого чувства стиля». Кроме того, Моррис признался, что восхищается горбатками за их 40-млн летнюю историю и разнообразие форм.

При этом Моррис добавил, что решил дать название Kaikaia gaga в том числе и для привлечения внимания к горбаткам, поскольку практически никто о них не знает, хотя этот подвид жуков является очень важной частью лесной экосистемы.

Ученые не впервые называют недавно открытых существ в честь известных людей или персонажей. В 2018 году российские ученые назвали новый вид жуков в честь Егора Летова — лидера группы «Гражданская оборона». А палеонтологи из Оксфордского музея естественной истории в 2019 году назвали доисторического родственника голотурии (морского огурца), останки которого им удалось обнаружить, в честь чудовища Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта.