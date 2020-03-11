Умрут миллионы — ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения считает, что распространение короронавируса достигло масштабов глобальной пандемии, заявил на пресс-конференции в среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.«За последние две недели количество случаев Covid-19 за пределами Китая выросло в 13 раз, а число стран, где фиксируется инфекция, утроилось. На данный момент в мире 118 тысяч случаев заболевания в 114 государствах, и 4291 человек потеряли жизни. Тысячи борятся за свою жизнь в больницах», — заявил Гебрейесус.

Вирус продолжает наступать: ближайшие дни и недели ВОЗ ожидает роста числа заболевших, летальных исходов и стран, где зарегистрированы случаи Covid-19. «ВОЗ следит за вспышкой эпидемии 24 часа в сутки, и мы очень обеспокоены как скоростью распространения и тяжестью (заболевания), так и тревожными масштабами бездействия», — заявил Гебрейесус.

«Учитывая все это мы даем заключение, что Covid-19 может характеризоваться как пандемия», — добавил он.

По словам Гебрейесуса, несмотря на стремительное распространение вируса и провал попытки не допустить появления множественных очагов, «все страны все еще могут изменить ситуацию».

«Если выявлять, тестировать, лечить, изолировать, отслеживать и мобилизать ресурсы для ответа, страны, где зафиксировано значительное число случаев, могут предотвратить появление кластеров, а с ними — и местной передачи от человека к человеку», — заявил Гебрейесус, добавив, что «несколько стран продемонстрировали, что коронавирус можно подавить и контролировать».

«Это не просто медицинский кризис, это кризис, который затронет каждый всех и каждого, поэтому каждый должен включиться в борьбу», — заключил он.

По данным на 11 марта, максимальное число случаев за пределами Китая официально зарегистрировано в Италии — 10,1 тысяча, из которых тысяча закончилась летально. В Иране — 9 тысяч заболевших и 3 тысячи умерших. В Южной Корее — 7,8 тысячи больных и 288 летальных случаев. В Испании — 2,1 тысячи положительных тестов и 135 смертей. Во Франции — 1,8 тысячи и 12 соответственно, в Германии — 25 погибших на 1,6 тысячи больных, в США — 15 летальных исходов на тысячу случаев. Число зарегистрированных в России заболеваний коронавирусом за сутки увеличилось на восемь, до 28. Это шесть человек из Москвы и двое из Подмосковья. Все посещали Италию в последние две недели.

Уханьский вирус, в отличие от SARS или MERS, заразен во время бессимптомного инкубационного периода, который продолжается до двух недель — в течение этого времени носитель инфекции свободно распространяет ее среди популяции, оставаясь вне радаров медиков и не чувствуя проблем со здоровьем.

Именно эта особенность Сovid-19 приведет к тому, что он станет общемировым сезонным вирусным заболеванием, наряду с гриппом и ОРВИ, считает профессор эпидемиологии, директор Центра динамики инфекционных заболеваний Гарварда Марк Липситч.

По его оценке, в ближайший год вирусом переболеют от 40% до 70% населения земли — то есть от 3 до 5,3 миллиарда человек.