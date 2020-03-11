Март 11th, 2020

Ученые рассказали почему в Европе так много некрасивых женщин.

Группа исследователей под руководством Романа Виласа из университета Сантьяго-де-Компостела изучила в общей сложности 66 общедоступных в Сети портретов представителей династии Габсбургов, которые находятся в наиболее известных музеях.

Исторически подтверждено, что во имя сохранения власти в семействе Габсбургов браки между близкими родственниками заключались на протяжении более 200 лет. Закончилось всё довольно печально: испанская ветвь Габсбургов просто-напросто выродилась.

Умственно и физически ущербный испанский король Карл II не только не мог управлять государством, но и иметь детей. Вспомните, грибоедовское: «чтоб иметь детей, кому ума недоставало?»

Карлос настолько оказался дефективным, что ему дали прозвище — El Hechizado, что означает «Околдованный», «Зачарованный», либо «Одержимый». Из-за многочисленных браков между испанской и австрийской ветвями Габсбургов, несчастному Карлу выпало родиться так, словно бы он оказался плодом соития между родными братом и сестрой. Перечень его болезней — малая медицинская энциклопедия.