 
 
Март 11th, 2020

Ученые назвали книги, чтение которых улучшает работу мозга



Ученые из Университета в Ливерпуле провели исследование, чтобы определить книги, положительно влияют на мозговую активность.

Они установили, что работу мозга улучшает чтение не мотивационных и психологических книг, а классики, передает ukrhealth.net.

Руководитель группы исследователей Филип Дэвис утверждает, что именно классическая литература «высвобождает эмоции и воображение». К книгам, которые положительно влияют на работу мозга отнесли произведения Льва Толстого, Чарльза Диккенса, Джейн Остин и других классиков.
Другие книги не дают подобного эффекта, поскольку при их чтении задействуются только базовые навыки мозга.

«Вы просто ищете информацию и делаете это быстро, это очень просто и происходит почти автоматически, а чтение художественной литературы предполагает более сложные процессы, и мозг начинает работать. Человек вовлекается в происходящее, задействуются ее эмоции «, — пояснил Дэвис.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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