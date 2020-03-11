Сын основателя Playboy Купер Хефнер и звезда «Гарри Поттера» Скарлетт Бирн впервые станут родителями

Младший сын покойного основателя Playboy Хью Хефнера, 28-летний Купер, и его 29-летняя супруга Скарлетт Бирн сообщили, что в скором времени станут родителями. Этой новостью звездная пара поделилась в своих микроблогах. Хью и Скарлетт опубликовали в личных аккаунтах одинаковое фото — на нем актриса позирует с заметно округлившимся животом.

Купер и я рады рассказать, что наш малыш уже в пути. Наши сердца полны радости и благодарности, и мы оба не можем дождаться встречи с маленьким Хефнером,

— написала Скарлетт.

Скарлетт Бирн

Совсем недавно Скарлетт и я узнали чудесные новости, которыми мы делимся с вами. Этим летом мы поприветствуем нового члена нашей семьи. В ожидании малыша мы оба находимся на седьмом небе от счастья,

— присоединился к словам супруги Купер.

Скарлетт Бирн и Купер Хефнер

При этом Купер и Скарлетт не уточнили, кого именно они ждут: мальчика или девочку. Подписчики сразу же принялись поздравлять пару со скорым пополнением в семействе и желать здоровья их будущему ребенку.

Напомним, что наследник и продолжатель дела Хью Хефнера и актриса, прославившаяся благодаря ролям в фильмах про Гарри Поттера и сериале «Дневники вампира», обручились в 2015 году, а в 2019-м официально оформили свои отношения (пышную свадьбу влюбленные планируют сыграть позже).

Купер — сын Хью Хефнера от второго брака с моделью Кимберли Конрад. Помимо Купера, у основателя Playboy осталось еще трое наследников — дочь и двое сыновей.