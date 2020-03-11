Март 11th, 2020

Сын Майкла Джексона подарил себе особняк на 18-и летие.

Сын Джексона Бланкет появляется в новостях крайне редко. После смерти артиста,мальчика взяли на воспитание родственники,которые всячески оберегали его от публичности.

Последний раз папарацци смогли сделать фото Бланкета два года назад в книжном магазине.

Парень не любит появляться на людях и даже не ведет соцсети. Потому мало кто знает,как он выглядит.

И вот в сети появилась информация,что Бланкет приобрел особняк в пригороде Лос-Анджелеса,так как решил жить самостоятельно. Наследства его отца вполне хватает для такой дорогостоящей покупки.Известно,что дом оценен в 2.6 миллионов долларов.

Соседями Бланкета станут Джон Траволта,семейство Кардашьян,Кэти Холмс ,а ,так же,его мать и бабушка.