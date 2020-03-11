Март 11th, 2020

Селена Гомес рассказала о своем главном страхе, от которого только недавно избавилась

Селена Гомес рассказала о своем главном страхе, от которого только недавно избавилась. Ее страх в итоге вылился в панические атаки и гормональный сдвиг, коорый певица вынуждена была лечить в клинике. Но теперь она считает, что победила себя.

Через два года после окончательного разрыва с Джастином Бибером 27-летняя Селена Гомес по-прежнему одна: певица не впускает в свою жизнь новых людей, доверяя лишь проверенным друзьям и членам семьи. Сейчас поп-звезда полностью погружена в работу над музыкой и в развитие своего нового косметического бренда. Тем не менее о личном счастье Селена думает, но чаще в ее голову лезут пессимистичные мысли об одиночестве.

Селена Гомес

Разговаривая в одном из недавних интервью о новом альбоме и заглавной песне Rare, Гомес поделилась страхом. Как выяснилось, исполнительница панически боится, что навсегда останется одна.

Бывает, когда я просыпаюсь, чувствую волнение: мне кажется, что я навсегда осталась одна. Начинаю уговаривать себя и через 15 минут убеждаю, что у каждого человека на земле есть своя вторая половинка, — поделилась страхом певица.