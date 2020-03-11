Селена Гомес рассказала о своем главном страхе, от которого только недавно избавилась. Ее страх в итоге вылился в панические атаки и гормональный сдвиг, коорый певица вынуждена была лечить в клинике. Но теперь она считает, что победила себя.
Через два года после окончательного разрыва с Джастином Бибером 27-летняя Селена Гомес по-прежнему одна: певица не впускает в свою жизнь новых людей, доверяя лишь проверенным друзьям и членам семьи. Сейчас поп-звезда полностью погружена в работу над музыкой и в развитие своего нового косметического бренда. Тем не менее о личном счастье Селена думает, но чаще в ее голову лезут пессимистичные мысли об одиночестве.
Селена Гомес
Разговаривая в одном из недавних интервью о новом альбоме и заглавной песне Rare, Гомес поделилась страхом. Как выяснилось, исполнительница панически боится, что навсегда останется одна.
Бывает, когда я просыпаюсь, чувствую волнение: мне кажется, что я навсегда осталась одна. Начинаю уговаривать себя и через 15 минут убеждаю, что у каждого человека на земле есть своя вторая половинка,— поделилась страхом певица.
Расставание Селены и Джастина было долгим и болезненным, не говоря уже о том, что оно совпало с тяжелым периодом в жизни Гомес.
Случается, что влюбленные причиняют друг другу боль и чувствуют некое удовлетворение, власть над человеком. Я достаточно сильная, чтобы выйти из этой игры,— добавила Гомес.
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