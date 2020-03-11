Март 11th, 2020

Путин будет править вечно — Госдума приняла поправки в Конституцию

Нижняя палата российского парламента одобрила в третьем, окончательном чтении поправки в Конституцию. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы. Согласно новым правкам срок правления президента обнуляется и он может избирать еще минимум на два срока.

За поправки проголосовали 383 депутата, против — ни одного, воздержались 43 парламентария.

Ко второму чтению, которое прошло днем ранее, 10 марта, как сообщалось, было внесено около 390 поправок. В частности, блок поправок подготовили и внесли от имени президента.

О планах внести поправки в Конституцию Владимир Путин объявил в середине января в послании Федеральному Собранию. Предполагалось, что поправки обеспечат «больший баланс между ветвями власти». Для работы над поправками была создана рабочая группа. Именно она подготовила большинство предложений, которые затем одобрила Госдума.

После того, как поправки одобрит верхняя палата парламента, предполагается провести общероссийское голосование. Оно намечено на 22 апреля.

10 марта перед вторым чтением поправок в Конституцию депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила, чтобы для действующего президента после вступления в силу новой редакции основного закона обнулились президентские сроки. Путин согласился при условии, что такую поправку одобрит Конституционный суд.