Март 11th, 2020

Подлодка США всплыла сквозь лед у российской базы в Арктике (видео)





Американская атомная субмарина Toledo пробила лед и всплыла на поверхность в непосредственной близости от российской арктической зоны. Соответствующий ролик опубликовало издание Defense Media Activity.



Атомная подводная лодка Toledo типа «Лос-Анджелес» военно-морских сил США вышла на поверхность в Арктике в ходе очередных учений Ice Exercise 2020. Отмечается, что маневры проводятся для оценки оперативной готовности США и их стран-союзников действовать в регионе.



Как сообщает издание ПМ, в рамках учений Ice Exercise 2020 подводная лодка совершила переход из базы в штате Коннектикут на восточном побережье США в район Арктики.

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