 
 
Март 11th, 2020

Новый, построенный газопровод «Сила Сибири» начал разваливаться

Экспортный газопровод в Китай «Сила Сибири», запущенный в декабре 2019 года, остановят на профилактику во второй половине марта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Газпром».

«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация договорились, что газопровод станут останавливать на профилактику дважды в год: весной и осенью.

Газопровод «Сила Сибири» запустили 2 декабря 2019 года. За декабрь по нему в Китай поставили 328 миллионов кубометров газа, примерно по 11 миллионов кубометров в сутки.

Category: Новости, Россия ﻿
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