 
 
Март 11th, 2020

Нидерланды завершили испытание водородного поезда.

водородный поездОчередной шаг в безопасное, где транспорт не причиняет вообще никакого вреда окружающей среде, совершили Нидерланды. В стране закончились испытания первого водородного поезда.
Внешне поезд  ничем не отличается от обычных поездов, курсирующих по всей Европе на небольших расстояниях — разве что своим небесно-голубым цветом, символизирующим экологичность. Внутри новый поезд вообще неотличим от своих собратьев. А вот с технической точки зрения  - это прорыв, так как это первый в мире поезд на водородных топливных ячейках.
Поезд оборудован  двумя электромоторами, электричество для которых поступает не из воздушной контактной сети, а из источника энергии в самом поезде. На крыше установлена цистерна с водородом и топливный элемент (или ячейка). В нем водород соединяется с кислородом, в результате чего возникает электрический ток. 

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