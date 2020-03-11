Март 11th, 2020

Нидерланды завершили испытание водородного поезда.

Очередной шаг в безопасное, где транспорт не причиняет вообще никакого вреда окружающей среде, совершили Нидерланды. В стране закончились испытания первого водородного поезда.

Внешне поезд ничем не отличается от обычных поездов, курсирующих по всей Европе на небольших расстояниях — разве что своим небесно-голубым цветом, символизирующим экологичность. Внутри новый поезд вообще неотличим от своих собратьев. А вот с технической точки зрения - это прорыв, так как это первый в мире поезд на водородных топливных ячейках.