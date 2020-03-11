Названа дата премьеры песни Little Big для «Евровидения»

Группа Little Big представит песню, с которой примет участие в конкурсе «Евровидение», в эфире программы «Вечерний Ургант». Об этом заявили в пресс-службе Первого канала.

«Рамблер» писал, что петербургская рейв-группа Little Big, которая ранее была выбрана для поездки от России на Евровидение, до 9 марта должна представить конкурсную композицию.

«Премьера песни группы Little Big состоится 12 марта в программе «Вечерний Ургант». Информация о песне была передана Европейскому вещательному союзу своевременно и в соответствии с регламентом», — подчеркнули в пресс-службе Первого канала.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высоко оценил шансы группы на конкурсе. По мнению критика, коллектив имеет все для победы: европейский успех, новый подход к музыке, перфомансу и видеоряду.