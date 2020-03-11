 
 
Март 11th, 2020

Наоми Кембел снялась без белья.

наоми3Наоми Кембел впервые появилась на обложке журнала еще в далеком 1986году.

Ее экзотическую красоту заметили, и на 16-летнюю девушку посыпалось множество заманчивых предложений. Лицо темнокожей британки теперь красовалось на обложках французского журнала Vogue и английского Time.

Вскоре Наоми Кэмпбелл — героиня показов наиболее известных модных домов. экзотическую красавицу приглашают для демонстрации одежды Versace, Valentino, Roberto Cavalli и Dolce & Gabbana. За кошачью манеру походки ее называют Черной Пантерой.

В честь супермодели известные косметические бренды называют свои духи. Большим успехом пользуются парфюмерные шедевры Sunset, Cat Deluxe, Paradise Passion, Naomi Campbell, Naomi Campbell Mystery и Exult.

До сих пор она является одной из самых востребованных и дорогостоящих моделей. А за ее новыми фото охотятся все папарацци мира.

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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