Март 11th, 2020

Мультфильм «Вперед» запретили в ряде стран Ближнего Востока

Мультфильм студии Pixar «Вперед» запрещен к показу в нескольких арабских странах из-за упоминаний в нем лесбийских отношений.

В фильме сотрудница полиции по имени Спектер говорит, что находится в отношениях со своей подругой, с которой у нее общий ребенок.

Этот мультфильм не будет показан в Кувейте, Омане, Катаре и Саудовской Аравии.

При этом фильм свободно демонстрируется в других странах Ближнего Востока — в Бахрейне, Ливане и Египте.

В России при дубляже слово «подруга» заменено на слово «партнер», а пол Спектер никак не обговаривается.

Тема фильма — судьба двух братьев-эльфов, живущих в фантастическом мире. Они отправляются в путешествие, получив от матери особые дары их покойного отца, в том числе — письмо, которое способно оживить его на один день.

Фильм «Вперед» стал бестселлером в Северной Америке, заработав с момента выхода на экраны в пятницу 40 млн долларов.

В целом доходы от кинопроката снизились за минувшие выходные. Эксперты полагают, что причина — не в эпидемии коронавируса.

Однако эпидемия уже привела к отсрочке очередного фильма о Джеймсе Бонде. Пока неясно, будут ли отложены кинопремьеры нескольких других фильмов.

В прошлом году в российском кинопрокате цензуре подвергся биографический фильм об Элтоне Джоне «Рокетмен» из-за сцен гомосексуального характера.