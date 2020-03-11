 
 
Март 11th, 2020

Министр культуры Франции Франк Риестер заразился коронавирусом

Министр культуры Франции Франк Риестер заразился коронавирусом: «Риестер чувствует себя хорошо», — сообщили в возглавляемом имведомстве.

Также 68-летний депутат французской Национальной ассамблеи Жан-Люк Рейцер заболел коронавирусом COVID-19. Известно, что парламентария госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас он пребывает в отделении интенсивной терапии с проблемами дыхательных путей в городе Мюлуз. Заболели ещё три депутата французского парламента

Category: Мир, Новости ﻿
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