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Март 11th, 2020
Министр культуры Франции Франк Риестер заразился коронавирусом
Министр культуры Франции Франк Риестер заразился коронавирусом: «Риестер чувствует себя хорошо», — сообщили в возглавляемом имведомстве.
Также 68-летний депутат французской Национальной ассамблеи Жан-Люк Рейцер заболел коронавирусом COVID-19. Известно, что парламентария госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас он пребывает в отделении интенсивной терапии с проблемами дыхательных путей в городе Мюлуз. Заболели ещё три депутата французского парламента
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