Март 11th, 2020

МФО Займер: обзор условий кредитования

Срочно нужны деньги? С такой ситуацией сталкивался каждый второй человек. Хорошо, что сегодня можно без проблем оформить кредит онлайн на карту круглосуточно. Большой популярностью на рынке пользуется МФО Займер. Подробный обзор условий кредитования приведен в нашей статье.

О компании

Компания Займер успешно функционирует на рынке с 2010 года. Длительное время она предоставляла кредиты только в офисе наличными, а в 2013 году перешла на дистанционное онлайн-кредитование.

Весомым аргументом в пользу выбора данной МФО является тот факт, что она зарегистрирована в государственном реестре и имеет лицензию на осуществление финансовой деятельности. Наличие данного документа говорит о том, что все права заемщика защищены на законодательном уровне. Поэтому компании можно смело предоставлять свои персональные данные, они не будут использованы в мошеннических целях и переданы третьим лицам.

Условия кредитования

На таких условиях можно получить займ в Займер https://zaim24-na-kartu.ru/zaimer-zaim:

минимальная сумма займа – 2 000 рублей;

максимальная сумма займа – 30 000 рублей;

процентная ставка – от 1% до 1,5%;

период кредитования – от 7 до 30 дней.

Данную компанию от других МФО, представленных на российском рынке, выгодно отличает низкая процентная ставка. Переплата за пользование кредитным средством будет небольшая.

Программа лояльности

Отдельного внимания заслужит программа лояльности, которую МФО разработала для постоянных клиентов:

после успешного погашения первого кредита, увеличивается кредитный лимит на 30%, и так каждый раз до максимальной сумма;

если привести в МФО друга, то можно получить сниженную до 58% ежедневную ставку;

при повторном обращении в компанию клиент получает бонусные 300 рублей на счет, которые не нужно возвращать;

при оформлении третьего кредита можно рассчитывать на премиальные 5%.

Однако необходимо подчеркнуть, что участниками программы лояльности являются только клиенты с высоким кредитным рейтингом. При несвоевременные погашении даже одного кредита, все бонусы аннулируются.

Требования к заемщикам

Оформить займ на Займер может практически каждый, кто нуждается в деньгах. Компания выдвигает минимальные требования к клиентам – это постоянная регистрация на территории России и совершеннолетний возраст.

Из документов нужно предоставить только паспорт. Также потребуется действующий номер мобильного телефона, адрес электронной почты и банковская карта. Карточка должна быть зарегистрирована на имя заемщика, пластик третьих лиц не принимается, поскольку это противоречит действующему законодательству.