Лена и Тамара из Винницы выцарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане

Туристы Лена и Тамара из Винницы испортили фреску Рафаэля 1511 года под названием «Афинская школа». Фреска находится в одном из залов Апостольского дворца в Ватикане. На фреске выцарапали надпись «Лена Тамара Винница». Об этом сообщили участники группы «Италия для меня» в фейсбуке.
В сообществе опубликовали ролик, сделанный в Апостольском дворце. На записи отчетливо видно послание, оставленное Леной и Тамарой.
В комментариях подтвердили, что ролик — не фейк, и опубликовали фото с крупным изображением той же самой надписи.
Участники группы обратили внимание, что послание сделано как минимум пять лет назад.
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