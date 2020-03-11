Март 11th, 2020

Лена и Тамара из Винницы выцарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане

Туристы Лена и Тамара из Винницы испортили фреску Рафаэля 1511 года под названием «Афинская школа». Фреска находится в одном из залов Апостольского дворца в Ватикане. На фреске выцарапали надпись «Лена Тамара Винница». Об этом сообщили участники группы «Италия для меня» в фейсбуке.

В сообществе опубликовали ролик, сделанный в Апостольском дворце. На записи отчетливо видно послание, оставленное Леной и Тамарой.

В комментариях подтвердили, что ролик — не фейк, и опубликовали фото с крупным изображением той же самой надписи.

Участники группы обратили внимание, что послание сделано как минимум пять лет назад.