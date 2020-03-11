 
 
Март 11th, 2020

Ксения Собчак рассказала о фейковых новостях об «ополченцах Донбасса».

собчак1Ксения Собчак,на своей странице в Инстаграм сделала важное признание. Она поделилась впечатлением об интервью в известным в России блоггером и пранкером Эдвардом Билом.

» Я шла на интервью с самым жестким и жестоким пранкером, а получила совсем другое. Рассказ о тяжелой жизни и выживании в одиночестве»-написала Ксения.

Но самым главным в этом интервью,Собчак посчитала то,что Бил нашел в себе силы признаться,что принимал участие в сьемках фейковых новостей о Донбассе,изображая «добровольца» на линии фронта.

«Мы и до этого знали,ка делаются подобные новости,но теперь есть доказательства»- добавила Ксения.

Tags: , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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