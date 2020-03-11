Март 11th, 2020

Кортни Кардашьян украсила обложку журнала.

Кортни Кардашьян — старшая дочь Роберта Кардашьяна и Крис Дженнер. Девочка родилась 18 апреля 1979 года. У Кортни есть две родные сестры — Хлое и Ким Кардашьян.

Красавица училась в Аризонском университете, где получила степень в области театрального искусства и испанского языка. Примечательно, что тот же университет окончили Николь Ричи и Люк Уолтон, также впоследствии ставшие звездами шоу-бизнеса.

Окончив университет, девушка решила заняться собственным бизнесом. Вместе с матерью Кортни основала бутик одежды для маленьких модников под названием «Smooch». Отделения этого магазина работают одновременно в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе. Дело сразу стало прибыльным.

Также известно, что девушка стала совладелицей и управляющей сети магазинов одежды «D-A-S-H», популярной в Лос-Анжелесе. Спустя некоторое время, освоившись в мире бизнеса и набравшись необходимого опыта, Кортни Кардашьян вместе с сестрой Хлое открыла еще одно отделение бренда «D-A-S-H», на этот раз — в Майами.

Учитывая интерес СМИ к семье Кардашьян,Кортни часто появляется в разных изданиях. Сегодня ее фото появилось даже на обложке,чем девушка очень гордиться.