Март 11th, 2020

Корейцы представили проект ударного беспилотника-невидимки

KUS-FC bizhankook.com

Южнокорейская компания Korean Air представила проект перспективного беспилотного летательного аппарата KUS-FC, который будет выполнен с широким применением технологий малозаметности. Как пишет Aviation Week, демонстратор нового аппарата планируется собрать до конца 2020 года, если правительство выделит на это финансирование. В целом проект планируется завершить к 2030 году.

Korean Air занимается разработкой беспилотника KUS-FC с 2011 года. Первая модель аппарата была представлена публике несколько лет назад, однако подробности о проекте до сих пор не раскрывались. Согласно планам ВВС Южной Кореи, перспективный аппарат сначала поступит на вооружение в разведывательной версии. Затем KUS-FC будет доработан до ударной версии.

Перспективный корейский беспилотник спроектирован по схеме «летающее крыло». Несмотря на то, что KUS-FC будет поступать на вооружение в разведывательной версии, проект уже изначально предусматривает внутренние отсеки вооружения. Согласно проекту, KUS-FC будет иметь в длину 10 метров и размах крыла 16 метров. Предполагается, что беспилотник сможет находиться в воздухе до 6 часов.

Разработчики пока не определились с двигательной установкой нового аппарата. В настоящее время в Южной Корее ведется разработка собственного турбовентиляторного двигателя для авиационной техники, однако сроки завершения этого проекта пока четко не определены.

Не исключено, что на первом этапе KUS-FC получит американский турбовентиляторный двигатель F100-PW-220U без форсажной камеры. Производством таких силовых установок занимается компания Pratt & Whitney. Этот двигатель способен развивать тягу до 65 килоньютонов.

В конце прошлого года индонезийская компания PT Dirgantara Indonesia показала первый летный образец перспективного ударного беспилотника Elang Hitam («Черный орел») национальной разработки. Аппарат имеет в длину 8,7 метра, размах крыла 16 метров и высоту 2,6 метра. Беспилотник способен находиться в воздухе до 30 часов.