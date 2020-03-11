Март 11th, 2020

Кира Найтли появилась на премьере фильма в Лондоне.

В Лондоне состоялась премьера фильма «Мисс плохое настроение» с Кирой Найтли в главной роли.

Кира Найтли – двукратная номинантка на премию «Оскар», лондонская бунтарка, которой удалось стать олицетворением парижского шика в рекламной кампании бренда Chanel.

Она с раннего возраста стала любимицей британской публики и прессы, окрестившей девушку в свое время за любовь к историческим перевоплощениям «розой во цвету» и «сияющими доспехами».

И на этот раз Кира не изменила любимому бренду. Она появилась на премьере в белом платье с кружевами от Шанель. Платье украшал пояс со сверкающей пряжкой.