 
 
Март 11th, 2020

Кира Найтли появилась на премьере фильма в Лондоне.

кира НайтлиВ Лондоне состоялась премьера фильма «Мисс плохое настроение» с Кирой Найтли в главной роли.

Кира Найтли – двукратная номинантка на премию «Оскар», лондонская бунтарка, которой удалось стать олицетворением парижского шика в рекламной кампании бренда Chanel.

Она с раннего возраста стала любимицей британской публики и прессы, окрестившей девушку в свое время за любовь к историческим перевоплощениям «розой во цвету» и «сияющими доспехами».

И на этот раз Кира не изменила любимому бренду. Она появилась на премьере в белом платье с кружевами от Шанель. Платье украшал пояс со сверкающей пряжкой.

 

Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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