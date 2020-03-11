Март 11th, 2020

Кира Найтли объяснила почему не будет больше сниматься обнаженной

Популярная британская актриса Кира Найтли, которая в сентябре прошлого года во второй раз стала мамой, заявила, что больше не будет сниматься обнаженной.

Как отмечается в издании Fox News, 34-летняя звезда в недавнем интервью призналась, что после рождения двух дочерей зрители больше не увидят ее в откровенных сценах.

«На самом деле я довольна своим телом. Но я не хочу стоять перед всей съемочной группой обнаженной. Не считаю нужным показывать свое тело. После рождения двух дочерей у меня соски обвисли», — с юмором объяснила Найтли.

Звезда «Пиратов Карибского моря» также пояснила, что сегодняшние сексуальные сцены более откровенные, чем те, которые она снимала много лет назад, например, когда снималась топлес в фильме 2008 года «Запретная любовь».

Сейчас, по словам Киры, она включила в свой договор пункт о обнажении в кадре. Во-первых, она намерена прописывать в контракте те части тела, которые готова обнажить, а во-вторых в дальнейшем в кадре вместо нее оголюватимуться дублерши. Именно к такому приему она уже прибегла во время съемок в фильме «Последствия», где должна была принять участие в интимной сцене с Александром Скарсгаардом.

«Это идеальное решение и очень интересный процесс. Это как будто я, но лучше. У нее красивое тело, поэтому она может сделать это за меня», — призналась актриса.