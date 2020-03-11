Март 11th, 2020

Как жажда денег погубила Софию Ротару.

Композитор Евгений Дога,который много лет сотрудничал с Софией Ротару,заявил,что чрезмерная любовь к деньгам принесла вред здоровью артистки.

Проблемы с голосовыми связками у украинской исполнительницы начались, когда она еще только была в начале своего творческого пути. По словам композитора, с 1974 года Ротару уже физически не может петь.

Дога умолял артистку поберечь голос, но она не послушалась, заявляя о желании заработать деньги на машину, дом и дачу. Более того, супруг певицы создал ансамбль «Червона рута» и «здорово эксплуатировал» жену, считает композитор.

Информация о проблемах со здоровьем Ротару неоднократно просачивалась в СМИ. Певица на ногах за последние два года перенесла несколько сердечных приступов, и только весной прошлого года ее состояние нормализировалось после тяжелой болезни.

В Сети стали появляться слухи, что артистка уходит со сцены, но их сразу же опроверг концертный директор Ротару Сергей Лавров. Между тем он отметил, что 72-летней звезде тяжело выступать два часа, но прощаться со сценой она не намерена.