Март 11th, 2020

Иранский коллапс — до 40% жителей Тегерана будет инфицировано коронавирусом к 20 марта.





Президент Ирана Хасан Рухани заявил, “мы утратили контроль над коронавирусом”.



Члены Корпуса стражей исламской революции и Басидж тайно хоронят своих командиров, умерших от коронавируса – чтобы народ не знал о масштабах распространения эпидемии.



В Тегеране, по данным иностранных источников, коронавирусом заразится до 750 тысяч человек.



Социальные сети наполнены видео с умирающими на улицах людьми, с пациентами, которых не пускают в больницы и с записями захоронений жертв болезни в братских могилах — см тут



Те, кому удалось попасть в больницу, немедленно заражают всех вокруг – и врачей, и пациентов, которые, в свою очередь, заражают новых и новых людей.



В Иране наблюдается коллапс системы здравоохранения. Это – цена того. что деньги. которых и так было немного, вместо строительства инфраструктуры страны направлялись на оккупацию Ирака, войну в Сирии и помощь Хизбалле и ХАМАСу.



В отличие от китайцев, в распоряжении которых находятся значительные материальные, научные, профессиональные и финансовые ресурсы. аятоллы ничего не могут противопоставить эпидемии.



По утверждениям местных эпидемиологов, до 40% жителей Тегерана будет ифицировано коронавирусом к 20 марта.



Прямым результатом описанного коллапса стало начавшееся бегство иранцев в другие государства – Афганистан, Пакистан и Ирак. Вместе с беженцами, само собой разумеется, распространяется и коронавирус.