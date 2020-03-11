Март 11th, 2020

Instagram не позволит регистрироваться пользователям младше 13 лет





Пресс-служба соцсети также анонсировала запуск функции контроля над личными сообщениями.

Социальная сеть Instagram объявила об обновлении правил регистрации. Отныне она будет спрашивать дату рождения и не позволит создавать аккаунты пользователям, которым не исполнилось 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба Instagram.



Отмечается, что обязательное указание даты рождения при регистрации позволит «уберечь молодежь и вообще создать условия для среды, более соответствующей возрасту людей». При этом дата рождения будет показываться другим пользователям Instagram.



Как сообщается, указание даты рождения позволит предлагать пользователям более персонализированный контент, в том числе образовательного характера.



Кроме того, Instagram анонсировал запуск функции контроля над личными сообщениями: можно указывать пользователей и группы, от которых они будут блокироваться.



Ранее сообщалось, что Instagram начал тестировать отказ от лайков по всему миру. Теперь в графе людей, поставивших лайк под фото, не показывается точная цифра — только «и другие».