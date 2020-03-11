 
 
Март 11th, 2020

Instagram не позволит регистрироваться пользователям младше 13 лет



Пресс-служба соцсети также анонсировала запуск функции контроля над личными сообщениями.

Социальная сеть Instagram объявила об обновлении правил регистрации. Отныне она будет спрашивать дату рождения и не позволит создавать аккаунты пользователям, которым не исполнилось 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба Instagram.

Отмечается, что обязательное указание даты рождения при регистрации позволит «уберечь молодежь и вообще создать условия для среды, более соответствующей возрасту людей». При этом дата рождения будет показываться другим пользователям Instagram.

Как сообщается, указание даты рождения позволит предлагать пользователям более персонализированный контент, в том числе образовательного характера.

Кроме того, Instagram анонсировал запуск функции контроля над личными сообщениями: можно указывать пользователей и группы, от которых они будут блокироваться.

Ранее сообщалось, что Instagram начал тестировать отказ от лайков по всему миру. Теперь в графе людей, поставивших лайк под фото, не показывается точная цифра — только «и другие».

Category: Мир, Новости ﻿
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