Март 11th, 2020

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Всего несколько минут назад в Нью-Йорке огласили приговор по одному из самых громких дел современности. Стало известно, какое же наказание ждет 67-летнего Харви Вайнштейна: некогда один из самых могущественных продюсеров Голливуда был признан виновным в сексуальных преступлениях и изнасиловании и получил 23 года тюремного заключения.

В зале суда Вайнштейн появился в каталке и наручниках. В начале марта он перенес операцию по стентированию сердца. Тогда же защита продюсера просила приговорить его к пяти годам заключения, ссылаясь на возраст и здоровье своего клиента.

Харви Вайнштейн

Предполагается, что отбывать наказание Вайнштейн будет в тюрьме «Райкерс-Айленд», где находился и в ожидании приговора. Это учреждение пользуется дурной славой. Самую большую тюрьму в мире (она вмещает порядка 10 тысяч человек) критиковали за плохие условия содержания и жестокое отношение к заключенным.

В октябре прошлого года было принято решение, что к 2026 году «Райкерс-Айленд» должна быть перестроена и преобразована в четыре новые тюрьмы.

Напомним, 24 февраля жюри присяжных (оно состояло из семи мужчин и пяти женщин) в Верховном суде штата Нью-Йорк признало голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти эпизодов преступлений сексуального характера, в которых его обвиняли.

Речь идет о принуждении ассистентки продюсера в реалити-шоу «Проект Подиум» Мими Хейли заняться с ним оральным сексом в 2006 году и изнасиловании актрисы Джессики Манн в нью-йоркском отеле в 2013 году.

Скандал вокруг имени Харви Вайнштейна стал разгораться в рамках движения #MeToo, когда актрисы открыто заговорили о сексуальных домогательствах, с которыми им приходилось сталкиваться на протяжении своей карьеры. Главным летописцем дела о харассменте стал сын Вуди Аллена журналист Ронан Фэрроу, который опубликовал расследование о Харви Вайнштейне.

Джулия Робертс и Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн и Хайди Клум

Мадонна, Харви Вайнштейн и Гвинет Пэлтроу

Дженнифер Лоуренс и Харви Вайнштейн

25 мая 2018 года Вайнштейн был арестован детективами полиции Нью-Йорка по обвинению в принуждении Люсии Эванс к оральному сексу в ходе кастинга в офисе Miramax в 2004 году (ее иск впоследствии был отклонен прокуратурой Нью-Йорка) и в изнасиловании актрисы Джессики Манн 18 марта 2013 года в номере нью-йоркского отеля. Тогда Харви был временно отпущен под залог в один миллион долларов.

Рассел Кроу, Харви Вайнштейн и Рене Зеллвегер

Николь Кидман и Харви Вайнштейн

Всего Харви обвинили порядка 100 женщин, в том числе и известные актрисы: Анджелина Джоли, Ума Турман, Сальма Хайек и другие звезды поделились своими неприятными воспоминаниями от общения с Вайнштейном.

Ума Турман и Харви Вайнштейн

В ходе разбирательств стало известно не только об эпизодах, когда киномагнат, пользуясь служебным положением, приглашал женщин к себе в отель, но и о тех угрозах, которые получали те, кто стал жертвой.

При этом киномагнат отказывался признавать свою вину и заявлял, что все забыли его профессиональные заслуги. С некоторыми истцами ему удалось договориться о выплате компенсаций. Международный скандал не прошел без следа для бизнеса продюсера — его компания The Weinstein Company обанкротилась.

Квентин Тарантино и Харви Вайнштейн

Процесс, который длился несколько лет, был непростым. Вайнштейну несколько раз приходилось подыскивать новых адвокатов, так как юристы отказывались защищать продюсера. В январе 2019 года самоотвод взял Бен Брафман, а уже в июне того же года работать с Вайнштейном отказался Хосе Баез.