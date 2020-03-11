Март 11th, 2020

Харви Вайнштейн хотел убить Дженнифер Энистон

Харви Вайнштейн хотел убить Дженнифер Энистон и таким образим «заткнуть ей рот» — как он выразился перед друзьями.

Дело Харви Вайнштейна все еще остается в суде. Адвокаты 67-летнего экс-кинопродюсера пытаются добиться смягчения приговора, а в прессу продолжают просачиваться подробности резонансного разбирательства. Сейчас СМИ обсуждают детали переписки подсудимого с его помощниками — она находится в распоряжении суда и показывает реакцию Вайнштейна на поток обвинений в харассменте и насилии.

В одном из таких писем говорится, что Вайнштейн узнал о намерении таблоида National Enquirer опубликовать заметку о его домогательствах к Дженнифер Энистон на одной из премьер.

Джен Энистон надо убить, — прокомментировал бывший киномагнат в письме обвинение в приставании к актрисе.

Харви Вайнштейн

В письмах были приведены якобы слова подруг Энистон, утверждавших, что Харви распускал руки и преследовал Дженнифер.

Харви был влюблен в Энистон и постоянно говорил, какая она горячая, — цитирует The Enquirer источник из ее окружения.

Дженнифер Энистон и Харви Вайнштейн

Обвинения так и не были вынесены в публичную сферу: представители Энистон назвали их ложными.

Дженнифер никогда не оставалась с Харви наедине. У нас нет никаких комментариев, — отреагировали представители актрисы.

Джефф Безос и Харви Вайнштейн

В нескольких письмах Харви просил влиятельных друзей, в том числе Джеффа Безоса и Майкла Блумберга, вступиться за него и помочь пережить кризис: восстановить рухнувшую карьеру и репутацию. В одном из писем брат Харви и его бывший деловой партнер Боб Вайнштейн назвал его «бесчеловечным патологическим лжецом».