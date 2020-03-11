Харви Вайнштейн хотел убить Дженнифер Энистон и таким образим «заткнуть ей рот» — как он выразился перед друзьями.
Дело Харви Вайнштейна все еще остается в суде. Адвокаты 67-летнего экс-кинопродюсера пытаются добиться смягчения приговора, а в прессу продолжают просачиваться подробности резонансного разбирательства. Сейчас СМИ обсуждают детали переписки подсудимого с его помощниками — она находится в распоряжении суда и показывает реакцию Вайнштейна на поток обвинений в харассменте и насилии.
В одном из таких писем говорится, что Вайнштейн узнал о намерении таблоида National Enquirer опубликовать заметку о его домогательствах к Дженнифер Энистон на одной из премьер.
Джен Энистон надо убить,— прокомментировал бывший киномагнат в письме обвинение в приставании к актрисе.
Харви Вайнштейн
В письмах были приведены якобы слова подруг Энистон, утверждавших, что Харви распускал руки и преследовал Дженнифер.
Харви был влюблен в Энистон и постоянно говорил, какая она горячая,— цитирует The Enquirer источник из ее окружения.
Дженнифер Энистон и Харви Вайнштейн
Обвинения так и не были вынесены в публичную сферу: представители Энистон назвали их ложными.
Дженнифер никогда не оставалась с Харви наедине. У нас нет никаких комментариев,— отреагировали представители актрисы.
Джефф Безос и Харви Вайнштейн
В нескольких письмах Харви просил влиятельных друзей, в том числе Джеффа Безоса и Майкла Блумберга, вступиться за него и помочь пережить кризис: восстановить рухнувшую карьеру и репутацию. В одном из писем брат Харви и его бывший деловой партнер Боб Вайнштейн назвал его «бесчеловечным патологическим лжецом».
Настоящий ад — вот где твое место. Полагаю, быть тобой — это собственный ад. Хорошо бы тебе самому его почувствовать, но нет никаких шансов. Ты заслуживаешь пожизненного заключения за дикость, аморальность, бесчеловечность и совершенные деяния,— отреагировал на скандал с Харви его младший брат Боб в письме.
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