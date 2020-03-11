Март 11th, 2020

Группа НеАНГЕЛЫ приехали на гастроли во Львов.

Девушек из группы «НеАнгелы «заметили на улицах Львова.

Виктория Смеюха и Слава Каминская — солистки коллектива «НеАнгелы» — на пути к славе не испугались ничего: девушки не просто распрощались с привычным укладом жизни, сделав выбор в пользу постоянных репетиций и концертов, но и не побоялись отказаться от настоящих имен, выбрав сценические псевдонимы.

Как признавались Виктория и Слава в интервью, теперь даже друзья и родственники называют их новыми именами.

Свою поездку во Львов девушки прокомментировали в Инстаграм. Они посоветовали посетить в городе несколько интересных ресторанов,погулять по площади Рынок и подняться на Высокий Замок,если позволяет здоровье.