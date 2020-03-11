Экстрасенс раскрыл тайну перевала Дятлова.

Дело о гибели туристов группы Дятлова обрастает все новыми деталями. Почему в могиле якобы погибшего тогда инструктора захоронен другой человек? Что знают о трагедии потомки охотников манси? Спустя 60 лет после загадочных событий на Урале выясняется невероятное!

Известный азербайджанский экстрасенс Зираддин Рзаев раскрыл смертельную тайну перевала Дятлова, где практически более 60 лет назад при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа

Рзаев признался, что долгое время молчал по этому поводу, а сейчас решил рассказать, как все было на самом деле.

«К сожалению, многие ошибаются насчёт мистики. Не вижу никакой мистики. Эти молодые люди не должны были находиться там. В этом месте проходили секретные военные испытания, из-за которых они погибли. А что касается оторванного языка, глаза — это было сделано после смерти нарочно, чтобы запутать следователей. Они погибли внезапно, но это было не умышленное убийство», – написал Рзаев.

Напомним, что 23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в северо-уральские горы. Из конечной точки маршрута — поселка Вижай — 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей не было. Была организована поисковая операция, в ходе которой были найдены тела первых погибших.

Спустя три месяца после возбуждения уголовного дела по факту гибели тургруппы оно было закрыто. Версий об гибели существует огромное количество, но до сих пор неизвестно, какая из них соответствует истине.

Зираддин Рзаев – азербайджанский экстрасенс, финалист шестого сезона шоу «Битва экстрасенсов». По образованию – медик. На данный момент живет и работает в Москве, принимает участие в разных российских передачах.





