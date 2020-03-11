Экстрасенс раскрыл тайну перевала Дятлова.

Рзаев признался, что долгое время молчал по этому поводу, а сейчас решил рассказать, как все было на самом деле.
«К сожалению, многие ошибаются насчёт мистики. Не вижу никакой мистики. Эти молодые люди не должны были находиться там. В этом месте проходили секретные военные испытания, из-за которых они погибли. А что касается оторванного языка, глаза — это было сделано после смерти нарочно, чтобы запутать следователей. Они погибли внезапно, но это было не умышленное убийство», – написал Рзаев.
Напомним, что 23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в северо-уральские горы. Из конечной точки маршрута — поселка Вижай — 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей не было. Была организована поисковая операция, в ходе которой были найдены тела первых погибших.
Зираддин Рзаев – азербайджанский экстрасенс, финалист шестого сезона шоу «Битва экстрасенсов». По образованию – медик. На данный момент живет и работает в Москве, принимает участие в разных российских передачах.
Leave a Reply