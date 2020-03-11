Март 11th, 2020

Эксперты обьяснили,почему кофе надо запивать холодной водой.

Стакан воды к кофе подают не для эстетики и не потому что это обязательный элемент сервировки. Исследователи нашли четыре причины, почему запивают эспрессо, кофе по-турецки, по-венски и другое.

Вода усиливает вкус кофе, он кажется вкуснее. Освежающая влага очищает вкусовые рецепторы во рту. Каждый последующий глоток напитка будет таким же ярким и насыщенным, как первый.

Вода способствует уменьшению выработки соляной кислоты в организме. Для тех, у кого изжога от кофе или нельзя пить на голодный желудок — это настоящее спасение.

Стоматологи утверждают: у кофеманов образуется темный налет на зубах. После кофе надо пить воду, чтобы пигмент не впитывается в эмаль.

Не секрет — кофеин повышает давление. Глоток прохладной воды снижает его концентрацию в организме.