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Дочь Синди Кроуфорд огорчила внешним видом.

кая герберКайя Гербер давно уже решила делать модельную карьеру и у нее неплохо получается. Девушку можна заметить на показах самых известных и именитых кутюрье.Ее карьера началась в 10 лет, а в 16 она стала уже востребованной моделью в мире высокой моды.

Девушка является музой бессменного директора дома Chanel Карла Лагерфельда и уже украсила своими снимками обложки ведущих глянцевых изданий мира.

Биография модели обещает быть насыщенной и успешной. Сегодня на Кайю работает команда профессиональных менеджеров и агентов. Но по-прежнему главным ее учителем в мире высокой моды остается мама – нестареющая Синди, которая всегда рядом.

Но,видимо,такой напряженный график работы не проходит бесследно для здоровья модели. На своей странице Кайя опубликовала фото,на котором отчетливо видно нездоровые синяки под глазами и почти белезненую худобу девушки.Возможно,это просто следствие усталости и скоро красавица придет в норму.

 

 

 

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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