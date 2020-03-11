Дочь Синди Кроуфорд огорчила внешним видом.

Кайя Гербер давно уже решила делать модельную карьеру и у нее неплохо получается. Девушку можна заметить на показах самых известных и именитых кутюрье.Ее карьера началась в 10 лет, а в 16 она стала уже востребованной моделью в мире высокой моды.
Девушка является музой бессменного директора дома Chanel Карла Лагерфельда и уже украсила своими снимками обложки ведущих глянцевых изданий мира.
Но,видимо,такой напряженный график работы не проходит бесследно для здоровья модели. На своей странице Кайя опубликовала фото,на котором отчетливо видно нездоровые синяки под глазами и почти белезненую худобу девушки.Возможно,это просто следствие усталости и скоро красавица придет в норму.
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