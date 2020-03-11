Март 11th, 2020

Дочь Синди Кроуфорд огорчила внешним видом.

Кайя Гербер давно уже решила делать модельную карьеру и у нее неплохо получается. Девушку можна заметить на показах самых известных и именитых кутюрье.Ее карьера началась в 10 лет, а в 16 она стала уже востребованной моделью в мире высокой моды.

Девушка является музой бессменного директора дома Chanel Карла Лагерфельда и уже украсила своими снимками обложки ведущих глянцевых изданий мира.