Март 11th, 2020

Дочь Миллы Йовович получила первую большую роль в фильме «Питер Пен»

Дочь Милы Йовович, 12-летняя Эвер, получила свою первую главную роль в кино. Она сыграет Венди в новой экранизации «Питера Пэна», сообщает журнал Variety. Кастинг на роль бессмертного мальчика тоже завершился, и выбор Disney явно отличается от того образа, к которому привыкли зрители.

Эвер Андерсон, дочь актрисы Миллы Йовович и режиссёра Пол У. С. Андерсон, тоже настроилась на карьеру в кино. 12-летнюю модель и начинающую актрису утвердили на роль Венди в грядущем ремейке «Питера Пэна», сообщил Variety 11 марта.

Для Эвер это первая большая роль, но раньше девочка уже появлялась на экране. Она сыграла маленькую Наташу Романову в сольном кино про Чёрную Вдову от Marvel, который выйдет в прокат в апреле. А ещё Эвер воплотила юную версию своей мамы, Миллы, в фильме «Обитель зла: Последняя глава». И лучшей кандидатки на эту роль было просто не найти — Андерсон так похожа на Йовович, что весь интернет считает её частью армии клонов Миллы, совсем как в «Обители Зла».