 
 
Март 11th, 2020

Дело о правах на песню группы КИНО «Кукушка» завершилось.

кукшкаПопулярная рок-исполнительница Ольга Кормухина восемь месяцев назад обратилась в суд с требованием запретить Полине Гагариной петь песню группы Кино «Кукушка».

Однако ,за все это время,дело почти не продвинулось.Заседания откладывались,потому,что не было собрано достаточно доказательств со стороны истцов.

Наконец в дело вмешался сын Виктора Цоя и наследник его творческого достояния.

В официальном документе он обьяснил,что Гагарина имеет право исполнять эту песню,потому ,что она сделала уникальную аранжировку. Такие же права есть и у певицы Земфиры.

А вот Кормухина не может претендовать на «Кукушку»,потому что ее авторство нигде не подтверждено.

Tags: , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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