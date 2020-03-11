Март 11th, 2020

Дело о правах на песню группы КИНО «Кукушка» завершилось.

Популярная рок-исполнительница Ольга Кормухина восемь месяцев назад обратилась в суд с требованием запретить Полине Гагариной петь песню группы Кино «Кукушка».

Однако ,за все это время,дело почти не продвинулось.Заседания откладывались,потому,что не было собрано достаточно доказательств со стороны истцов.

Наконец в дело вмешался сын Виктора Цоя и наследник его творческого достояния.

В официальном документе он обьяснил,что Гагарина имеет право исполнять эту песню,потому ,что она сделала уникальную аранжировку. Такие же права есть и у певицы Земфиры.

А вот Кормухина не может претендовать на «Кукушку»,потому что ее авторство нигде не подтверждено.