 
 
Март 11th, 2020

Дело MH17. Путин дал разрешение перебросить Бук на Донбасс — адвокат потерпевших

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Адвокат из США полагает, что суд будет долгим: РФ «пыталась все усложнить — ставила преграды». Но вина властей РФ очевидна, считает Джерри Скиннер.

Установка ЗРК Бук не могла покинуть территорию РФ без отмашки на высшем уровне, и «именно президент РФ Владимир Путин дал разрешение». Об этом заявил Джерри Скиннер, адвокат родственников погибших в крушении Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, пишет Deutsche Welle.

«Об этом можно говорить с уверенностью», — подчеркнул он, говоря о вине российского лидера.

От имени 40 семей родственников жертв крушения MH17 Скиннер подал иск в ЕСПЧ против РФ и Путина. Они требуют $330 млн. В свое время адвокат добился выплаты властями Ливии компенсации за подрыв самолета в небе над Локерби в 1988 году.

Вероятно, сказал Скиннер, во время процесса мы услышим фамилию приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с теми, кто орудует от лица РФ на Донбассе.

«Думаю, мы услышим и о господине Путина. Не думаю, что мы узнаем много», — все же добавил он.

Он ожидает, что приговор по делу в лучшем случае можно будет услышать через год, «возможно, чуть больше».

Tags: , | Category: Новости, Россия, США, Украина ﻿
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